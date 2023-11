Inside Out 2, Pixar svela grosse anticipazioni sulla trama del sequel

Dopo l'impressionante nuovo record di visualizzazioni stabilito dal trailer di Inside Out 2, diventato il filmato promozionale più visto di sempre per un film animato, il regista Kelsey Mann ha svelato nuove anticipazioni sulla trama dell'attesissimo sequel targato Pixar.

Discutendo della storia che verrà raccontata in Inside Out 2 durante una nuova intervista pubblicata sul nuovo numero della rivista Empire Magazine, incentrato sui titoli più attesi del 2024, Mann ha spiegato che il film riprenderà da dove si era interrotto il capitolo originale, ed esplorerà ciò che succede a Riley dopo che le emozioni nella sua testa avranno schiacciato il pulsante “Pubertà”.

"Alla fine del primo film, abbiamo visto tutti questi bellissimi turbinii di memoria, in cui c'erano gioia e tristezza nello stesso ricordo, o rabbia e disgusto. Volevo iniziare questo film con tutte le emozioni finalmente in sintonia, e soprattutto con la sensazione che siano diventate una grande squadra. Fino a quando, ovviamente, tutto non va in malora con l'arrivo della pubertà. La mia idea originale è stata proprio questa: vedere cosa sarebbe successo dopo l'attivazione del pulsante Pubertà. L'ho proposto a Pete [Docter, regista del primo film e direttore creativo della Pixar, ndr], e siamo stati d'accordo: la pubertà è molto divertente al cinema, ma allo stesso tempo è un momento molto difficile della nostra vita reale. Il film vuole dire qualcosa di significativo su noi come esseri umani, ma raccontato in modo fantasioso."

Inside Out 2 uscirà il 14 giugno 2024: restate con noi per tutte le prossime novità sul film Pixar.