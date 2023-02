Inside Out 2, Pete Docter anticipa il sequel Pixar: 'Ci saranno nuove emozioni'

Poche settimane fa, Disney ha annunciato di aver messo in cantiere diversi sequel relativi ai suoi prodotti più celebri. Arriveranno, infatti, i sequel di Toy Story, Frozen e Zootropolis. Nel frattempo, alla Pixar stanno lavorando al primo sequel di Inside Out che espanderà quell'universo e del quale ha brevemente parlato il regista Pete Docter.

In vista dell'imminente assegnazione del premio Winsor McKay agli Annie Awards di quest'anno, Pete Docter ha incontrato The Wrap per parlare del suo passato e del suo futuro con la Pixar. Quando gli è stato chiesto di Inside Out 2, il tre volte vincitore dell'Oscar ha espresso la sua eccitazione per il progetto, anticipando il fatto che espanderà l'universo emotivo presentato nel corso della pellicola originale.

"[La proposta di Kelsey Mann per questo sequel] è stata davvero toccante e molto sentita, molto personale per lui, ma anche universale nello stesso modo in cui lo avevamo presentato, che ha a che fare con... beh, di nuovo, non voglio parlare del suo film, ma ha un cuore davvero grande, un nucleo centrale davvero intenso che è fondamentale per alcune di queste nuove emozioni che si manifestano. È tutto collegato".

Il capitolo originale ruotava intorno alle emozioni personificate di una bambina che entravano in conflitto tra loro nel momento in cui la bambina faticava ad adattarsi a un importante trasloco, segnando il passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Con un ampio consenso da parte della critica e un incasso di oltre 850 milioni di dollari, il film si è rivelato un nuovo successo per la Pixar, che ha poi dato il via libera al sequel di Inside Out lo scorso settembre.

Quello di Inside Out 2 sarà il primo grande sequel della Pixar dopo alcuni anni dedicati a progetti più originali come Onward, Soul, Luca e Red, non tutti grandi successi; ma dopo il flop di Lightyear - La vera storia di Buzz, la Pixar ha ritenuto necessario tornare a dedicarsi ai suoi brand più forti. Di poche settimane fa è infatti la notizia che è in sviluppo Toy Story 5.