Inside Out 2, tutte le nuove emozioni e il cast di new entry: l'elenco completo

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer ufficiale di Inside Out 2 i fan hanno fatto la conoscenza dei tanti personaggi inediti che esordiranno nel sequel del capolavoro Pixar, ma in questo articolo approfondiremo nel dettaglio tutto quello che dovete sapere.

Dovete sapere infatti che a Gioia (voce originale di Amy Poehler), Rabbia (voce originale di Lewis Black), Tristezza (voce originale di Phyllis Smith), Paura (voce originale di Tony Hale) e Disgusto (voce originale di Liza Lapira), si aggiunge un gruppo di Emozioni perfettamente adatto all’età dell’adolescenza:

Maya Hawke presta la propria voce, nella versione originale del film, ad Ansia, la già annunciata nuova arrivata destinata a stravolgere tutto nel quartier generale e non solo. Una carica di energia frenetica, Ansia si assicura con entusiasmo che Riley sia preparata per ogni possibile insuccesso.

Invidia, voce originale di Ayo Edebiri , sarà anche piccola ma sa bene cosa vuole. È perennemente gelosa di tutto ciò che hanno gli altri e non ha paura di disperarsi per questo.

A Ennui, voce originale di Adèle Exarchopoulos , non importa nulla. Annoiata e apatica, solita alzare gli occhi al cielo, Ennui aggiunge la perfetta dose di indifferenza adolescenziale alla personalità di Riley, quando ne ha voglia.

A Imbarazzo, voce originale di Paul Walter Hauser, piace stare in disparte, il che non è facile per questo tipo robusto dalla carnagione rosa acceso.

Nella versione originale del film, inoltre, Kensington Tallman presta la propria voce a Riley Andersen, che sta per iniziare il liceo. Lilimar è la voce di Valentina "Val" Ortiz, una giocatrice di hockey del liceo che tutti, inclusa Riley e i suoi amici, ammirano. Infine, Diane Lane e Kyle MacLachlan tornano a dare la voce alla mamma e al papà di Riley.

