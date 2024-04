Inside Out 2, Maya Hawke ha fatto piangere il regista con il suo provino

Vi siete mai chiesti come sarebbe interpretare un'emozione e non un personaggio? Maya Hawke l'ha vissuto per Inside Out 2 dove la star di Stranger Things presterà la voce a una delle sensazioni più vivide dell'essere umano: l'Ansia.

In Inside Out 2 la dolce Riley è in piena crisi adolescenziale e Ansia (che pare sia ispirata a un film di Adam Sandler) non poteva mancare tra le nuove emozioni che si presentano nel quartier generale della sua mente. Dare voce a un'emozione così complessa non era certo una sfida facile ma la giovane attrice ha saputo creare la connessione giusta come testimonia il suo provino raccontato dal regista Kelsey Mann: "Ho fatto l'audizione a Maya di Zoom, e lei ha spaccato - ha raccontato Mann a Collider - la mia parte preferita è stata quando ho parlato di ciò di cui volevo parlare nel film, e lei si è immediatamente connessa con il personaggio. Penso di aver anche pianto mentre parlava. E poi me ne sono andato e chiamato Mark Nielsen (il produttore ndr) e abbiamo detto, 'Oh mio Dio, è perfetta'".

Robin di Stranger Things regge bene le situazioni di stress (eccetto la scelta delle cassette musicali nella stanza di Nancy) ma Maya Hawke ha saputo dimostrare anche un'altra delle sue sfaccettature anche nel film animato Inside Out 2. Il sequel del popolare film d'animazione Pixar arriverà al cinema il prossimo 19 giugno: nell'attesa potete recuperare il trailer di Inside Out 2.

