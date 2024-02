Inside Out 2, tutte le emozioni di Riley nel nuovo emozionante spot del film Pixar

A qualche mese dal primo trailer di Inside Out 2, la Pixar ha pubblicato un nuovo spot ufficiale per l'attesissimo sequel del film d'animazione premio Oscar, svelato in vista del Super Bowl 2024.

Le vocine nella testa di Riley rubano la scena nel filmato, disponibile come sempre nel post in calce all'articolo: Gioia guida Riley attraverso gli allenamenti di hockey, solo per lasciar prendere il sopravvento a Rabbia mentre la ragazza avanza sul ghiaccio; successivamente, la Paura interviene per assicurarsi che l'adolescente si ricordi di indossare il suo paradenti, mentre Disgusto lo sputa fuori quando si rende conto che non è il suo! Alla fine, Tristezza è opportunamente sconvolta quando Riley viene messa in panchina, e a questo punto interviene Ansia, che si unisce alla squadra di emozioni anticipando le immense sfide che arriveranno quando Riley attraverserà la pubertà.

Nella versione originale del film, Maya Hawke presta la propria voce ad Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto. Diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, Inside Out 2 arriverà il 14 giugno 2024 nelle sale italiane.

Per altri contenuti vi ricordiamo che, aspettando Inside Out 2, in Italia arriveranno al cinema Red, Soul e Luca.