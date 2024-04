Inside Out 2, una nuova emozione è ispirata a un grande successo di Adam Sandler!

È possibile non amare Adam Sandler? Al netto di qualche film discutibile, il comico americano fa parte di quella categoria di attori verso i quali tutti, ma proprio tutti nutrono almeno un po' di simpatia: non fanno eccezione i creatori di Inside Out 2, che al protagonista di 50 Volte il Primo Bacio si sono ispirati per un nuovo personaggio.

Dopo averci mostrato delle nuove scene di Inside Out 2 al CinemaCon, i ragazzi di Pixar hanno infatti parlato delle influenze alle quali si sono appellati per dar vita ai protagonisti dell'attesissimo sequel: quando si è trattato di dar vita ad Ansia, dunque, il pensiero è subito andato a uno dei più grandi successi di Sandler... Ma paradossalmente non a uno dei più divertenti!

"Abbiamo cominciato a pensare a qualche film che mostrasse molto bene l'ansia, e negli ultimi anni uno dei migliori è stato Diamanti Grezzi. Non so se siete a conoscenza di questo dettaglio del film, ma [i registi] si diedero questa regola di usare la Steadicam ogni volta che il protagonista si trovava nel salone d'esposizione. Ma quando si torna in ufficio e roba del genere usavano la camera a mano. Quindi ci siamo ispirati a questo: 'Ok, forse quando è Ansia a condurre possiamo utilizzare la camera a mano'" sono state le parole del direttore della fotografia Adam Habib. Adam Sandler a parte, comunque, ecco quale emozione è stata tagliata da Inside Out 2.

