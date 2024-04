Inside Out 2, un'emozione molto controversa è stata tagliata dal film

Dalla prima versione di un film a quella che vediamo in sala ne passa di acqua sotto i ponti: la storia vale anche per Inside Out 2, che ha subito più di un cambiamento importante in fase di lavorazione. Tra le nuove emozioni che ci verranno presentate, ad esempio, avrebbe dovuto fare la sua comparsa un personaggio che non vedremo.

Dopo aver mostrato alcune scene di Inside Out 2 al CinemaCon, il regista Kelsey Mann ha infatti svelato l'esistenza di Vergogna, un'emozione decisamente complessa e controversa che non ha superato la selezione che ha portato alla scelta del roster definitivo di personaggi da introdurre nel sequel del fortunatissimo film del 2015.

"Non era divertente da vedere. Non era divertente. Era troppo pesante. Sai quando vedi un film e pensi: 'Ragazzi, è un gran film'. 'Vorresti rivederlo?', 'No, in realtà no'. Io non voglio fare quel tipo di film. Voglio fare un film che abbia un significato importante e che, se ti venisse chiesto: 'Vorresti rivederlo?' ti farebbe venire da rispondere: 'Sì!'. Perché quelli diventano i nostri film preferiti. Non volevo fare quel film con quel personaggio, non era così divertente" sono state le sue parole. Emozioni a parte, comunque, pare che Inside Out 2 potrebbe essere ambientato nello stesso universo di Red.

