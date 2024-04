Inside Out 2, la descrizione delle scene CinemaCon: Pixar va all in

Uno dei momenti clou del CinemaCon in svolgimento in questi giorni è stata la presentazione dei primi 35 minuti di Inside Out 2. Il film Disney/Pixar è il sequel di uno dei film animati più amati degli ultimi dieci anni, che racconta la storia della giovane Riley e delle emozioni nella sua testa. Il sequel uscirà il 19 giugno.

A presentare il film a Las Vegas è stata Amy Poehler, voce dell'emozione Gioia; l'attrice ha introdotto il film come 'la nuova storia che cattura la bellezza e il divertimento delle emozioni che viviamo quotidianamente'. Guardando il trailer, avete notato degli easter egg in Inside Out 2?

I primi 35 minuti di Inside Out 2 mostrano un'adolescente Riley che torna a giocare a hockey su ghiaccio mentre reintroduce le emozioni del primo film: Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. Riley è diventata una giovane donna gentile, e con i suoi amici è tra i giocatori invitati al campo di hockey. Quella notte, un allarme etichettato come pubertà, entra in scena improvvisamente svegliando le emozioni mentre un equipaggio in costruzione si presenta e riconfigura il quartier generale e la console delle emozioni per 'gli altri'.



Mentre Riley cresce sempre più confusa, nel quartier generale ci presentano nuove emozioni tra cui Ansia (Maya Hawke), Invidia (Ayo Edebiri), Noia (Adèle Exarchopoulos), Imbarazzo (Paul Walter Hauser) e Nostalgia (June Squibb).

Guidate dall'Ansia, che ruba la scena, scoppia il caos tra le emozioni che lottano per il controllo di Riley Le cinque emozioni originali sono rinchiuse in un barattolo come 'emozioni represse'. Incontreranno una serie divertente di personaggi animati in 2D tra cui 'Negazione' che ha suscitato parecchie risate. In attesa del nuovo film, recuperate la nostra recensione di Inside Out.

