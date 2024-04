Inside Out 2, cosa sappiamo sulla trama del sequel Disney Pixar

Cosa sappiamo sulla trama di Inside Out 2? Facciamo il punto della situazione sull'attesissimo sequel di uno dei più noti e amati capolavori della Pixar dopo la presentazione di Inside Out 2 al CinemaCon di Las Vegas.

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 promette di tornare nella mente dell'adolescente Riley, che sta per iniziare il liceo ed è entrata da poco a far parte della squadra di hockey, proprio quando il suo 'quartier generale interiore' viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: l'adolescenza, che porterà con se nuove Emozioni.

Le emozioni protagoniste del primo storico capitolo, ovvero Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che hanno gestito Riley con grande successo per tutti questi anni, dovranno fare posto a nuovi stati d'animo come Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo, che avranno le voci rispettivamente di Maya Hawke, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos e Paul Walter Hauser. Inoltre, al CinemaCon è stato rivelato che Pixar ha deciso di tagliare Vergogna da Inside Out 2, dato che sarebbe stata un'emozione troppo complessa da rendere graficamente in un film d'animazione.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, con la colonna sonora composta da Andrea Datzman. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 19 giugno, distribuito da Walt Disney Pictures.

