Inside Out 2, arrivano Invidia e Imbarazzo nel nuovo trailer del sequel Pixar!

Pensavate di aver visto tutto con Inside Out? Errore madornale! La vita di Riley ai tempi del primo film era solamente agli inizi e, come i lettori più adulti sicuramente avranno avuto modo di sperimentare, davanti alla nostra eroina ci sono ancora tante, tantissime esperienze da fare, come ci anticipa questo nuovo trailer del sequel.

Presentato in queste ore dopo lo straordinario record del precedente trailer di Inside Out 2, il nuovo sguardo che Pixar ci permette di dare al suo attesissimo sequel è un turbinio di emozioni nuove di zecca che sembrano intenzionate a prendere possesso del cervello di Riley per quella che si preannuncia come una fase durissima da superare: l'adolescenza!

Ai già noti Gioia, Rabbia, Disgusto e Tristezza ecco quindi aggiungersi emozioni come Imbarazzo, Ansia e Invidia, arrivate di punto in bianco a rompere l'equilibrio trovato nel primo capitolo dopo tanta fatica e tanti scontri: la nostra Riley dovrà a questo punto imparare a far convivere tutte queste nuove emozioni, con il rischio di finire per reprimere quelle che, agli occhi della protagonista, appaiono ormai come potenzialmente dannose! All'orizzonte, insomma, c'è una nuova crisi: i genitori di Riley riusciranno ad aiutarla ad uscirne? Staremo a vedere! Inside Out 2, come ci ricorda il trailer stesso, uscirà in sala il prossimo 14 giugno.