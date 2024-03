Inside Out 2 è ambientato nello stesso mondo di Red? Il riferimento nascosto nel trailer

Il secondo trailer ufficiale di Inside Out 2 rispetta un'antica tradizione della Pixar, ovvero quella di inserire riferimenti e citazioni a film del passato del famoso studio cinematografico d'animazione.

In questo caso ne è stato individuato uno, e riguarda il recente film Pixar Red: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, i fan online hanno notato un poster dei 4*Town affisso sul muro della camera da letto della protagonista Riley, bambina nel film originale Inside Out e oggi adolescente nel sequel: ovviamente, i 4*Town sono la boyband di Toronto al centro della storia di Red, il gruppo musicale per cui stravedevano la protagonista Mei Lee e il suo gruppo di amiche.

Sembra dunque che anche Riley sia una fan della boy-band, il che lascia presupporre che Inside Out 2 e Red siano ambientati nello stesso universo narrativo: non aspettatevi però una trama incentrata su un nuovo concerto dei 4*Town allo SkyDome, però, dato che la giovane adolescente protagonista del sequel Pixar avrà le sue sfide interiori da risolvere adesso, con un sacco di nuove emozioni appena arrivate nella sala di controllo all'interno del suo cervello.

A questo proposito, per altri contenuti, scoprite la nostra guida al cast e ai personaggi di Inside Out 2: il film Pixar, lo ricordiamo, uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 19 giugno.