Inside Man, Spike Lee inserì nel film un easter egg nascosto di Fà la cosa giusta!

Tra i film più commerciali e ad alto bugdet di Spike Lee c'è, sicuramente, Inside Man. La pellicola, che incassò nelle sale 88 milioni di dollari fu girata nel tempo record di 43 giorni e racconta un thriller adrenalinico che incrocia intrighi politici ad una rapina in corso.

Un pò come Quentin Tarantino, Spike Lee ha preso quasi come abitudine inserire nei suoi film riferimenti ad altre pellicole realizzate nel corso della sua carriera. Se per Tarantino i piccoli collegamenti sono le catene di fast food e la marca di sigarette, anche Lee decise di farsi aiutare dal cibo. In Inside Man, infatti, è presente un easter egg molto sottile, percepibile solo per gli intenditori, a Fà la cosa giusta primo grande successo di Spike Lee. In due ore il regista sviscerava questioni razziali attraverso la microsocietà di un quartiere newyorkese.

Il tema del razzismo è sempre stato particolarmente caro al cineasta. Lo stesso Spike Lee ha parlato di Nascita di una Nazione e di come il suo "realismo" lo renda sconvolgente anche al giorno d'oggi. Il riferimento a Fà la cosa giusta in Inside Man è presente nel momento in cui la polizia consegna la pizza ai rapinatori che hanno fatto irruzione nella banca sequestrando dipendenti e clienti. La pizzeria, infatti, si chiama "Sal's" come Salvatore 'Sal' Frangione personaggio interpretato da Danny Aiello in Fà la cosa giusta.

Per approfondire qualcosa riguardo il film di Spike Lee, vi consigliamo la nostra recensione di Inside Man. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!