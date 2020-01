Inseguimento in auto nella prima clip di The Rhythm Section con Blake Lively

Paramount Pictures ha pubblicato la prima clip di The Rhythm Section, diretto da Reed Morano, con protagonista Blake Lively. Il video mostra un'anteprima del folle inseguimento in auto girato dalla stessa Blake Lively in una scena 'one take'. Insieme alla clip trovate due featurette che raccontano la preparazione alla pericolosa sequenza.

The Rhythm Section è l'adattamento cinematografico di una serie di quattro romanzi dello scrittore britannico specializzato in thriller, Mark Burnell, dal titolo 'Stephanie Patrick'. L'eroina delle trame, Stephanie Patrick (Blake Lively), ha intrapreso un percorso di autodistruzione in seguito alla morte dell'intera sua famiglia in un incidente aereo, in un volo sul quale avrebbe dovuto salire anche lei. Dopo aver scoperto che non si è trattato di un incidente, la sua rabbia trova un nuovo scopo e si direziona nella scoperta della verità, assumendo l'identità di un assassino per rintracciare i responsabili.

Una nuova Stephanie Patrick è in missione per riempire il vuoto tra ciò che sa e ciò che le viene detto.



The Rhythm Section porta la firma di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, storici produttori della serie di film di James Bond, di cui hanno prodotto gli ultimi otto capitoli cinematografici. Greg Shapiro e Mark Burnell lavorano al film in qualità di produttori esecutivi.

Blake Lively è reduce dalla partecipazione al film di Paul Feig, Un piccolo favore, nel quale recita al fianco di Anna Kendrick.

Inizialmente The Rhythm Section era stato posticipato a novembre 2019, mentre ora l'uscita prevista è per il 31 gennaio.

Nel cast di The Rhythm Section anche Sterling K. Brown, insieme a Jude Law e Max Casella.