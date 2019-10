Gli 'inquietanti baffi' di Dwayne Johnson quando aveva 15 anni

Apparso di recente al fianco di Emily Blunt nel primo trailer di Jungle Cruise, Dwayne "The Rock" Johnson ha postato su Instagram un'epica fotografia di quando aveva 15 anni: tra un paio di baffi "inquietanti" e un aspetto da "poliziotto sotto copertura"

"#Flashbackfriday a quel momento speciale in cui ero un ragazzino punk di 15 anni, 6'4, 200 libbre, baffi inquietanti e costretto a lasciare le Hawai'i per andare a vivere a Nashville, TN - dove mi sono appena iscritto in una nuova scuola superiore - e TUTTI (studenti e insegnanti) mi trattano come se avessi la peste e mi stavano lontani perché erano convinti che fossi un poliziotto sotto copertura. Storia vera. Ho avuto una selvaggia e incredibile vita da bambino e da teenager. Ho preso a calci la pubertà fin dal primo giorno" ha scritto l'attore nel post che trovate in calce alla notizia, accompagnato dall'esilarante hashtag #PornstacheJohnson.

Johnson, da anni stabilmente al primo posto degli attori più pagati di Hollywood, nel 2019 ha recitato al fianco di Jason Statham nel primo spin-off di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, e si prepara a tornare con Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillian in Jumanji: Next Level, in arrivo nelle sale a dicembre.

Il prossimo anno l'attore sarà protagonista del già citato Jungle Cruise, film d'avventura basato sulla celebre attrazione dei parchi a tema Disney, e di Red Notice, blockbuster d'azione con Gal Gadot e Ryan Reynolds che sarà distribuito da Netflix.