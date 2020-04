Primo e inquietante trailer ufficiale per Skin Walker con Amber Anderson

È grazie a Cleopatra Entertainment che possiamo mostrarvi oggi il primo e inquietante trailer ufficiale di Skin Walker, nuovo horror firmato dall'apprezzato Christian Neuman (The End of Everything) e che vede tra gli altri protagonisti anche Amber Anderson (Emma, Lotus Eaters) e Udo Kier.

La storia del film segue Regine (Anderson), ragazza psicologicamente fragile che vive la sua vita nascosta in città, lontana dal buio e dalla campagna della sua infanzia traumatizzante. Cerca di costruirsi una famiglia amorevole che non ha mai avuto e tenta di superare i drammi del passato, soprattutto la disastrosa nascita tra le mura domestiche del fratello Isaac, che ha spinto alla pazzia sua madre e anche all'apparente morte del fratello.



Regine scopre che la città contiene comunque le stesse minacce della campagna e una relazione abusiva con lo psicologo che ha in cura sua madre sta già rovinando nuovamente la sua vita quando avviene il brutale omicidio della nonna. Questo solleva una domanda: Isaac è ancora vivo e cerca vendetta sulla famiglia? Per scoprirlo Regine tornerà nella casa della sua infanzia, a quella campagna che aveva deciso di abbandonare e scoprire chi si nasconde dietro la morte della nonna.



Skin Walker è atteso in VOD in territorio americano il prossimo 4 agosto. Vi ricordiamo che in video on demand sono arrivati anche Bloodshot con Vin Diesel. e L'uomo invisibile di Leigh Whannell.