Un'inquietante Noomi Rapace nella nuova clip di Angel of Mine

Lionsgate ha pubblicato la prima clip ufficiale del film Angel of mine, thriller drammatico diretto da Kim Farrant e interpretato dalla candidata ai BAFTA Noomi Rapace. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Melbourne International Film Festival e uscirà nelle sale il 30 agosto.

Angel of mine racconta la storia di Lizzie (Noomi Rapace), una madre la cui figlia è morta anni prima, che si convince che la figlia di uno sconosciuto è in realtà la sua bambina. Ne diverrà ossessionata, perdendo il contatto con la realtà.

Nella clip vediamo Noomi Rapace spiare la ragazzina all'esterno della sua villa. Quando la bambina si accorge di essere osservata, per lo spavento perde l'equilibrio e cade in piscina, dove sembra stia per affogare. Lizzie a quel punto si precipita a salvarla, salvo poi... risvegliarsi nella sua vasca da bagno. Era solo un sogno.

Il film è basato su L'Empreinte de L'Age, pellicola francese del 2008. Fanno parte del cast, oltre a Noomi Rapace (scelta come protagonista da più di un anno), anche l'attrice nominata ai Golden Globe Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale, prossimamente nel cast di Ghost Drift) nel ruolo di Claire, e Luke Evans (The Hobbit) nei panni di Mike. La sceneggiatura di Angel of mine è scritta dal candidato all'Oscar Luke Davies (Lion) - che è anche produttore esecutivo con Nadine de Barros e Robert Ogden di Fortitude International - insieme a David Regal.