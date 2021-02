Ma, l'inquietante horror Blumhouse avrà un sequel? Octavia Spenser è già a bordo

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly Tate Taylor, regista dell'inquietante horror Blumhouse Ma, ha dichiarato di essere a lavoro su un potenziale sequel che vedrà Octavia Spenser tornare nei panni della squilibrata protagonista.

Con un guadagno di $60 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di $5 milioni, il film nel corso dei mesi ha iniziato a raggiungere uno status di cult grazie ad una serie di proiezioni di mezzanotte in giro per gli Stati Uniti. Parlando con EW, il regista Tate Taylor ha rivelato di avere un'idea per un sequel:

"Non credo che pensassimo che Ma avrebbe avuto tutto questo successo, e penso che valga la pena discutere di un sequel. So già che Octavia lo farebbe, ecco perché ho volutamente chiuso il primo film con una certa ambiguità. Chissà, oggi magari è diventata un'agente immobiliare e se ne va a caccia di bianchi da uccidere!".

Se invece non avete mai visto il film e siete curiosi di saperne di più, Ma racconta la storia di Sue Ann, una donna apparentemente tranquilla e solitaria che vive in una piccola cittadina dell'Ohio. Un giorno arriva in città Maggie, un'adolescente che chiede proprio a Sue Ann di comprare per lei e i suoi amici degli alcolici, e la donna coglie l'occasione per assecondare la richiesta della ragazza e fare nuove amicizie. Li invita così a casa sua, per sfruttare la cantina come punto di ritrovo per bere in sicurezza, senza necessità di guidare. Però ci sono alcune regole da seguire a casa di Ma: almeno uno dei ragazzi del gruppo deve rimanere sobrio; non sono permesse imprecazioni ed è vietatissimo salire al piano superiore. Inoltre, tutti i ragazzi devono obbligatoriamente chiamarla Ma. La situazione, come facilmente intuibile, prenderà una brutta piega ...

