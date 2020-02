L'inquietante foto di Robert Downey Jr dal set di Dolittle

Non è stato finora troppo fortunato Dolittle, nei cinema da un paio di settimane, con Robert Downey Jr per la prima volta protagonista dopo l'addio al Marve Cinematic Universe e al ruolo di Tony Stark. Il film, costato 175 milioni di dollari, ne ha incassati finora poco più di 127, e anche la critica non è stata troppo benevola.

Il film ha ottenuto un punteggio del 15% su Rotten Tomatoes, e a fronte di alcune scene riuscite ne presenta diverse altre giudicate fin troppo grottesche se non demenziali. Il punteggio del pubblico, invece, si sta leggermente risollevando, arrivando a toccare il 76%.

A prescindere dai risultati, Robert Downey Jr sembra essersi davvero divertito sul set di Dolittle, e ha recentemente condiviso su Instagram una foto dal set che, se estrapolata dal contesto, potrebbe risultare vagamente inquietante.

"Il dottore ti visiterà ora", recita la didascalia, e nell'immagine si vede l'ex interprete di Iron Man indossare una mascherina, i guanti e degli occhialetti, e armeggiare con degli strumenti chirurgici.

Oltre a Robert Downey Jr, fanno parte del cast di Dolittle, tra gli altri, anche Antonio Banderas, Michael Sheen e Jim Broadbent, mentre il cast vocale comprende attori come Tom Holland intervenuto col suo cane alla premiere, Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena ed Emma Thompson.

