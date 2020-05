Innocenti Bugie, quando Tom Cruise e Cameron Diaz gareggiarono davvero in Top Gear

Stasera su TV8 torna in tv Innocenti Bugie, commedia action con risvolti romantici diretta da James Mangold e con protagonisti gli inimitabili Tom Cruise e Cameron Diaz.

Per prepararvi alla visione, abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni più interessanti legate alla produzione del film. Come al solito potete leggerle qui sotto:

Durante la promozione del film, Tom Cruise e Cameron Diaz apparvero in un episodio della serie BBC Top Gear , nel quale gareggiarono uno contro l'altro: vinse Cruise, ma di pochissimo, col tempo di un minuto e quarantaquattro virgola due secondi contro quello di un minuto e quarantacinque virgola due secondi della Diaz.

All'epoca Cruise voleva fare un altro thriller di spionaggio, ma rifiutò i ruoli che gli vennero offerti per Salt (2010) e The Tourist (2010) perché li ritenne troppo simili al franchise Mission: Impossible. Scelse questo film perché, a differenza degli altri, aveva elementi comici.

Con l'eccezione della scena in cui Roy Miller cade durante l'inseguimento sui tetti in Austria, Tom Cruise ha fatto ogni salto e stunt senza alcuna protezione.

. I partner di produzione del film, New Regency e Dune Entertainment, hanno compensato il finanziamento del film pagando a Tom Cruise un anticipo inferiore rispetto a quello che la star riceve normalmente: secondo il Los Angeles Times, Cruise sarebbe stato pagato solo $11 milioni per Innocenti bugie, nove milioni in meno rispetto ai canonici $20 milioni del suo cachet di allora.

Questo è il terzo film in cui Tom Cruise e Cameron Diaz recitano insieme: il primo fu Vanilla Sky (2001), e il secondo fu Minority Report (2002), anche se il ruolo di Diaz è limitato ad un fugace cameo senza battute.

