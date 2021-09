Injustice, il trailer vietato ai minori mostra tutta la brutalità di Superman

Dopo il primo trailer ufficiale di Injustice, Warner Bros. torna a mostrare il suo prossimo film animato targato DC Comics e tratto dall'omonimo videogame campione d'incassi con un inedito trailer vietato ai minori.

Il filmato ha una buona quantità di sangue e violenza per gentile concessione dello scatenato Superman, e offre maggiori informazioni su ciò che gli spettatori possono aspettarsi dal film completo: come potete vedere in calce all'articolo, in questo universo alternativo Joker uccide Lois Lane e Superman, una volta perso il controllo, lo giustizia senza pietà davanti ad un impotente Batman. Inoltre, Clark Kent può essere visto volare dritto attraverso Solomon Grundy, un altro villain del Cavaliere Oscuro. Ricordiamo che nessuno dei doppiatori del videogame originale è tornato per il film d'animazione, che avrà un cast totalmente nuovo.

Il nuovo trailer vietato ai minori di Injustice arriva a circa un mese dalla data d'uscita, fissata per il prossimo 19 ottobre. Come saprete, il 16 ottobre avrà luogo il DC FanDome, dunque i fan potranno aspettarsi sicuramente qualche informazione in più, magari anche un trailer finale. Ricordiamo infine che il programma del DC FanDome, oltre al nuovo trailer dell'attesissimo The Batman, includerà anche nuove anticipazioni sui videogiochi DC, come Suicide Squad e Gotham Knights, entrambi in sviluppo da diversi anni, oltre ovviamente ad altra tante anticipazioni sui prossimo film DC in uscita.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.