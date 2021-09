Injustice, Superman è fuori di sé nel primo trailer del film animato DC!

Cos'accadrebbe se un eroe pressoché onnipotente come Superman decidesse di mettere da parte gli ideali per cui si è sempre battuto, instaurando una dittatura basata su un concetto di giustizia deviato e malato? È la domanda che DC torna a porgerci nel presentarci il primo trailer del film animato di Injustice.

Il film animato con gli eroi della Justice League in uscita a ottobre è tratto, come tutti i fan certamente sapranno, dal celebre videogioco picchiaduro nel quale i videogiocatori sono chiamati a controllare i vari supereroi DC nel tentativo di far tornare in sé un Superman ormai fuori controllo.

La trama su cui si baserà il film ispirato al gioco è dunque fondamentalmente la stessa: Joker rapisce ed uccide Lois Lane, mandando in crisi un Superman che non ci metterà molto a perdere letteralmente il senno a causa dell'immenso dolore provato in seguito alla morte della sua amata. Le conseguenze saranno ovviamente tragiche: la nuova Metropolis voluta da Superman sarà una città degna delle peggiori distopie, con l'eroe kryptoniano dittatore di un mondo che di giusto sembra avere davvero ben poco.

Quali sono le vostre aspettative per questo film? Pensate possa essere all'altezza del videogioco? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate l'elenco dei doppiatori che hanno preso parte al film di Injustice.