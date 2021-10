Injustice, ecco le nuove immagini del film animato DC!

A poche settimane dall'uscita di Injustice, Warner Bros Home Entertainment pubblica nuove immagini del film animato ispirato al celebre videogioco Injustice: Gods Among Us e all'omonimo fumetto DC.

Stando a quanto afferma Warner Bros., Injustice dovrebbe aderire alle aspettative dei videogiocatori, in quanto ambientato "in un mondo alternativo impazzito, dove Joker inganna Superman e gli fa uccidere Lois Lane, scatenando nell'Uomo d'Acciaio una furia mortale".

A seguire, un Superman sconvolto decide di prendere il controllo della Terra per il bene dell'umanità, rivelandosi però un tiranno. Determinato a fermarlo, Batman darà vita a un team di eroi che si batteranno per la libertà.

Nelle nuove immagini (che potete vedere nella galleria a fine articolo) vediamo alcuni degli eroi che affiancheranno Batman in questa guerra tra supereroi, come Wonder Woman e Green Arrow.

Come annunciato recentemente, Injustice uscirà il prossimo 19 ottobre in 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray e in digital download. Il film è diretto dal regista Matt Peters con la sceneggiatura di Ernie Altbacker. Nel cast che dà voce ai personaggi del film animato troviamo Justin Hartley nel ruolo di Superman, Anson Mount in quello di Batman, con Janet Varney ad interpretare Wonder Woman, Anika Noni Rose per Catwoman e Laura Bailey come Lois Lane.

Nell'attesa dell'uscita dell'edizione home video, non perdetevi il trailer vietato ai minori di Injustice!