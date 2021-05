Injustice, DC annuncia il film animato ispirato al videogioco

La Warner Bros. ha annunciato l’arrivo di un nuovo film d'animazione intitolato Injustice che presumibilmente sarà basato sul popolare videogioco del 2013 Injustice: Gods Among Us. Uno dei racconti di Elseworlds più popolari della DC sarà finalmente adattato sul grande schermo per la gioia dei fan.

Un'anteprima del film sarà disponibile nel Blu-Ray di Batman: Il Lungo Halloween Parte Due in uscita quest'estate. Al momento non sono disponibili altri dettagli sul progetto, inclusi il cast o la data di uscita.



L'idea di un film d'animazione alimenterà sicuramente la speculazione di tutti i fan del franchise, soprattutto data la quantità di materiale di partenza da cui i creatori possono attingere.



Nei videogiochi, Joker inganna Superman facendogli uccidere Lois Lane (e il loro bambino non ancora nato) e distruggendo accidentalmente Metropolis con una bomba nucleare. Dopo di che, Superman diventa un tiranno e Batman diventa il leader della resistenza nel tentativo di porre fine al regime di Superman.



Injustice 2 ha poi continuato quella trama e quelle dinamiche del personaggio, mettendo anche tutti gli eroi e i cattivi contro Brainiac. Inoltre vi sono anche trame importanti per personaggi come Green Arrow, Black Canary, Harley Quinn, Poison Ivy, The Flash e Shazam.

La saga di Injustice è stata notevolmente ampliata anche attraverso vari fumetti spinoff, che arricchiscono i cinque anni precedenti gli eventi del primo gioco e poi colmano il divario tra il primo gioco e il sequel del 2017. Non è chiaro se Injustice adatterà fedelmente la storia dei videogiochi perché potrebbe coinvolgere anche le trame della popolare serie di fumetti prequel di Tom Taylor, ma il ventaglio di possibilità è sicuramente eccitante per i fan. Resta anche da vedere se il cast vocale del gioco riprenderà i loro ruoli per il film.



Vi lasciamo con la nostra recensione del videogioco di Injustice, fateci sapere che cosa ne pensate di questo film in arrivo nei commenti!