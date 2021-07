Injustice, annunciato il cast di doppiatori del film DC: ecco la prima immagine ufficiale

Lo scorso maggio era stato annunciato un progetto animato intitolato Injustice, apparentemente ispirato al popolare videogioco DC dal medesimo nome, e ora abbiamo finalmente nuovi aggiornamenti in merito: scopriamo il cast di doppiatori e guardiamo la prima immagina ufficiale del film.

Se siete fan del videogioco del 2013 Injustice: Gods Among Us, allora non potete perdervi il nuovo progetto animato in cantiere in casa DC.

Come preannunciano già i contenuti speciali del blu-ray di Batman: Il Lungo Halloween, Rick Morales dirigerà un lungometraggio animato intitolato Injustice in arrivo il prossimo autunno in home video, e quest'oggi sono stati rivelati gli attore che presteranno le loro voci ai personaggi della pellicola, assieme a una prima immagine ufficiale.

Tra gli interpreti che troverete elencati qui di seguito troviamo anche dei "supereroi veterani" come Justin Hartley (il Freccia Verde di Smallvelle) o Anson Mount (il Black Bolt di Inhumans), assieme a una folta schiera di star.

Justin Hartley - Superman

- Superman Anson Mount - Batman

- Batman Laura Bailey - Lois Lane

- Lois Lane Zach Callison - Damian e Jimmy Olsen

- Damian e Jimmy Olsen Brian T. Delaney - Green Lantern

- Green Lantern Brandon Michael Hall - Cyborg

- Cyborg Edwin Hodge - Mr. Terrific e Killer Croc

- Mr. Terrific e Killer Croc Oliver Hudson - Plastic Man

- Plastic Man Gillian Jacobs - Harley Quinn

- Harley Quinn Yuri Lowenthal - Mirror Master, Flash e Shazam

- Mirror Master, Flash e Shazam Derek Phillips - Nightwing e Aquaman

- Nightwing e Aquaman Kevin Pollak - Joker e Jonathan Kent

- Joker e Jonathan Kent Anika Noni Rose - Catwoman

- Catwoman Reid Scott - Green Arrow e Victor Zsasz

- Green Arrow e Victor Zsasz Faran Tahir - Ra’s al Ghul

- Ra’s al Ghul Fred Tatasciore - Captain Atom

- Captain Atom Janet Varney - Wonder Woman

- Wonder Woman Andrew Morgado - Mirror Master Soldier

Che ne pensate? Quanto hype avete per il progetto? Fateci sapere nei commenti.