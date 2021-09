Injustice, annunciata la data d'uscita del nuovo film animato DC

Nelle ultime ore DC ha annunciato i dettagli sull'uscita in home-video, compresa la data ufficiale, dell'ultimo progetto animato in cantiere, Injustice. Dopo aver lavorato a Batman: The Long Halloween, DC si è concentrata su un altro progetto, basato sui videogiochi e sui fumetti di Injustice: Gods Among Us, con Justin Hartley e Anson Mount.

Injustice uscirà negli USA in 4K Ultra HD Combo Pack (39,99 dollari negli USA, 44,98 dollari in Canada), Blu-Ray (29,98 negli USA, 39,99 in Canada) e Digital il prossimo 19 ottobre.

In tutti e tre i formati saranno incluse diverse funzionalità:



Adventures in Storytelling - Injustice: Crisis and Conflict (New Featurette): i narratori dietro al film d'animazione Injustice discutono di come tutto l'intenso dramma e la spavalda azione siano stati riportati in vita.

DC Universe Movie Flashback: The Death of Superman / Reign of the Supermen. From the DC Vault: Justice League - Injustice For All, Part I / Justice League - Injustice For All, Part II.

Injustice: Gods Among Us è un videogioco di combattimento facente parte del DC Universe, scritto da DC Comics in collaborazione con NetherRealm.



Il mese scorso è stato annunciato il cast di doppiatori di Injustice, con Justin Hartley che sarà Superman e Anson Mount che presterà la voce a Batman.

Per quanto riguarda la Justice League qualche mese fa è stata distribuita la Snyder Cut, la versione del film Justice League completamente curata da Zack Snyder.