L'inizio di una nuova violenta trilogia nel trailer finale Terminator: Destino Oscuro!

Nella notte, dopo l'ultima immagine ufficiale di Terminator: Destino Oscuro, il nuovo film della saga creata da James Cameron si è mostrato con un entusiasmante nuovo trailer.

Come potete vedere comodamente all'interno dell'articolo, il film mostrerà il ritorno nel franchise di Linda Hamilton al fianco delle nuove arrivate Mackenzie Davis e Natalia Reyes; torna anche ovviamente Arnold Schwarzenegger, il cui ruolo in questo nuovo trailer viene completamente ribaltato, dato che adesso è chiaro che non sarà Sarah Connor a cercare il suo aiuto, come invece era lecito pensare dopo la pubblicazione del primo filmato promozionale.

"Quando tutto questo sarà finito ti ucciderò" dirà Sarah al T-800, dopo avergli sparato un secondo dopo averlo rivisto.

Nel film, diretto da Tim Miller, ci saranno anche Gabriel Luna e Diego Boneta, e soprattutto tantissimi effetti speciali entusiasmanti, che a poche settimane dall'uscita del film sembrano ormai prontissimi.

A margine, vi segnaliamo che James Cameron ha confermato una nuova trilogia di Terminator, che Destino Oscuro inaugurerà:

"Abbiamo trascorso diverse settimane a raccontare storie e a capire quale tipo di storia avremmo voluto raccontare in modo da avere qualcosa da proporre a Linda”, ha dichiarato Cameron a Deadline in un'intervista esclusiva. “Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a comporre la storia e quando abbiamo capito qualcosa, l'abbiamo visto come l'inizio di un arco narrativo in tre film, quindi c'è una storia più grande da raccontare. Se saremo abbastanza fortunati da guadagnare qualche soldo con Dark Fate, sappiamo esattamente dove andare con i film successivi."

Il film arriverà in Italia dal prossimo 31 ottobre.



