L'inizio dell'invasione nelle nuove clip ufficiali di A Quiet Place 2

Mentre le prime reazioni americane parlano di A Quiet Place II come di un sequel riuscito, la Paramount Pictures ha pubblicato online tre nuove clip ufficiali del film scritto e diretto da John Krasinski dove vediamo parte dell'inizio dell'invasione da parte delle creature aliene.

Torneremo insieme ad Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds nel mondo ideato da Krasinski, dominato ormai dagli alieni e con la popolazione umana sopravvissuta costretta a vivere nel silenzio per non attirare questi esseri ciechi ma con un udito sopraffino. La storia del sequel è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che gli alieni non saranno il solo problema che la Famiglia Abbott dovrà affrontare.



A Quiet Place II vede nel cast anche le new entry Cillian Murphy (Peaky Blinders, Inception) e Djimon Hounsou, scelto come sostituto del richiestissimo Brian Tyree Henry, che ha dovuto abbandonare il progetto per dedicarsi alle riprese de Gli Eterni della Marvel.



L'uscita del film è prevista nelle sale americane per il 20 marzo 2020. La sinossi ufficiale recita: A seguito dei sanguinosi eventi accaduti a casa, la famiglia Abbott deve ora affrontare i terrori del mondo esterno e continuare a combattere in silenzio per la loro sopravvivenza. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, presto realizzano che le creature che cacciano con il suono non sono le uniche minacce che si celano oltre il sentiero sabbioso".



Da noi A Quiet Place II uscirà il prossimo 16 aprile.