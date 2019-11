L'inizio di un grande inseguimento nella prima clip di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Continua l'incessante e martellante campagna promozionale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga cinematografica della famiglia Skywalker diretto da J.J. Abrams di cui abbiamo recentemente potuto ammirare un nuovo spot ufficiale con i Cavalieri di Ren e le cover di Empire Magazine.

A meno di un mese dall'uscita nelle sale dell'ultimo film della Trilogia Sequel, ecco che i social ufficiali di Star Wars si sono aggiornati in queste ultime ora con una prima clip di Episodio IX, che ci mostra l'avvincente incipit di quello che dovrebbe essere un lungo e spettacolare inseguimento tra i desertici paesaggi di un pianeta ancora sconosciuto.



Stiamo parlando dello stesso pianeta visto nei vari trailer e spot diffusi finora, quello dove Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac), BB-8 e C-3PO stanno scappando a bordo di una sorta di overcraft futuristico dalle grinfie degli Stormtrooper del Primo Ordine, che per l'occasione utilizzano per la prima volta dei Jet Pack che sorprendono i nostri protagonisti, che esclamano uno dopo l'altro: "Adesso volano anche?".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker vede nel cast anche Adam Driver, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Geant, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019.



Vi lasciamo alla nostra intervista a Chewbecca e allo speciale dedicato all'ultimo trailer de L'ascesa di Skywalker.