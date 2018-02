Inizieranno ad ottobre le riprese di Godzilla vs. Kong

, in programma nelle sale nel 2020, ha ora una data ufficiale d'inizio delle riprese. La produzione del film partirà da ottobre e metterà di fronte il celebre mostro del cinema nipponico e l'iconico gorilla gigante dell'Isola del Teschio. Le riprese, come già annunciato qualche settimana fa, si svolgeranno ad Atlanta.

Il regista di Death Note, Adam Wingard, si occuperà delle riprese del film e promette delle ambientazioni scure e cupe. L'obiettivo è rendere omaggio al simbolismo di Hiroshima dei film originali. Il regista di Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, ha espresso la sua fiducia nella regia di Wingard, lodandolo per la sua capacità di riconoscere la sensibilità degli anime e dei manga presente in Skull Island e dell'intenzione di riportarlo anche in Godzilla vs. Kong.

Adam Wingard ha inoltre promesso che ci sarà un chiaro vincitore alla fine di quest'epica battaglia.

OmegaUnderground ha reso noto che la data d'inizio delle riprese di Godzilla vs. Kong è stata confermata per il 1° ottobre 2018, con la produzione che concentrerà le riprese ad Atlanta, in Georgia, per una conclusione prevista per febbraio 2019. Questo programma lascerà più di un anno di tempo per la post-produzione prima della release, fissata per il 22 maggio 2020, una settimana prima rispetto alla data precedentemente prevista.

Il casting non è ancora iniziato e i dettagli non sono stati ancora resi noti ma Adam Wingard ha già dichiarato le sue intenzioni di legare Godzilla vs. Kong a Godzilla 2, incorporando personaggi del film nel crossover. Tutto questo aumenta le possibilità di vedere Vera Farmiga, Millie Bobby Brown e/o Ken Watanabe nel film.

Tuttavia, data l'ambientazione degli anni '70 di Skull Island, sembra improbabile che il cast possa includere alcune star viste in Kong, come Tom Hiddleston, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman e Samuel L. Jackson, salvo con qualche flashback.

Nonostante il dibattito in corso sul futuro del MonsterVerse, Godzilla vs. Kong sembra adatto per rivitalizzare il genere. I fan hanno persino ipotizzato che il Kaiju di Pacific Rim possa unirsi alla titanica battaglia, con il regista Steven S. DeKnight che non ha escluso un futuro crossover, anche se al momento non esistono progetti concreti.