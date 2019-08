Sono iniziate ufficialmente le riprese de Gli Eterni dei Marvel Studios

Mentre impazzano le discussioni dopo il recente divorzio tra Sony e Disney per la co-gestione del franchise dedicato a Spider-Man, uno dei due cinecomic Marvel Studios in uscita il prossimo anno, Gli Eterni di Chloe Zhao, ha ufficialmente iniziato la produzione, con le riprese partite proprio in queste ultime ore nel Regno Unito.

Appena ieri vi avevamo riportato le immagini di un misterioso tempio in costruzione presso i Pinewood Studios, spiegando che le riprese sarebbero partite a breve, e a quanto pare era davvero questione di poche ore perché ciò accadesse, visto che il sito IMDb Pro ha annunciato il passaggio de Gli Eterni da "pre-produzione a in fase di riprese".



Gli Eterni porterà per la prima volta sul grande schermo i personaggi fumettistici creati dal geniale Jack Kirby, espandendo a dismisura l'universo spaziale del Marvel Cinematic Universe. La storia dovrebbe seguire le origini della razza degli Eterni, in lotta contro i Devianti e da millenni sulla Terra, affascinati dalla vita mortale umana tanto da arrivare a plasmare per secoli la storia e le civiltà del nostro mondo.



Nel cast de Gli Eterni troveremo Richard Madden nei panni di Ikaris, Angelina Jolie in quelli di Thena, Salma Hayek come Ajak, Kumail Nanjiani nel ruolo di Kingo, Dong-seok Ma nei panni di Gilgamesh e Lauren Ridloff come Makkari, per un'uscita prevista nelle sale il 6 novembre 2020.