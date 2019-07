Iniziate ufficialmente le riprese aggiuntive di Wonder Woman 1984

Dopo la pubblicazione di alcuni dettagli su Wonder Woman 1984, nelle scorse ore è stato confermato che la Warner Bros. ha dato il via libera per la sessione di riprese aggiuntive necessarie a completare la produzione della pellicola del franchise Worlds of DC.

A dare la notizia, come potete vedere in calce all'articolo, un fan site dell'attrice Gal Gadot, che ha riportato che la star si trova nei Warner Bros. Studios di Londra.

Se ci seguite da qualche tempo già lo sapete, perché ve lo ripetiamo spesso, ma qualora foste nuovi da queste parti sappiate che "sessione aggiuntive" non ha assolutamente valenza negativa, anzi: è assai comune, specialmente per opere dal grosso budget, affidarsi ad una sessione di riprese aggiuntive alcuni mesi dopo la fine delle riprese principali; la pratica è talmente diffusa che nella maggior parte dei casi queste settimane di lavoro aggiuntive vengono aggiunte nei contratti degli attori e della troupe, e sostanzialmente offrono un "servizio di limatura" al film, con inquadrature aggiuntive decise dal regista e dai produttori dopo la visione di un primo montato dell'opera.

Certo è sempre possibile che le riprese aggiuntive servano per modificare gran parte del film già girato (vedasi il caso di Justice League) o salvare il salvabile (X-Men: Dark Phoenix), ma in entrambi i casi è sbagliato fare di tutta l'erba un fascio e considerare "a rischio" un film che si affidi alle sessioni di riprese extra.

Detto questo, vi ricordiamo che le riprese principali di Wonder Woman 1984 sono terminate a dicembre 2018, e che al momento non è chiaro quanto dureranno quelle aggiuntive. Il film sarebbe dovuto uscire inizialmente a novembre 2019, ma è stato posticipato a giugno 2020 per ricalcare la finestra di lancio che permise al primo capitolo di ottenere un grande successo al box office di tutto il mondo.

Per altre informazioni, vi avvertiamo che Wonder Woman 1984 resetterà gli eventi di Batman vs Superman.