Iniziate ufficialmente le riprese di A Quiet Place 2

E' tempo di annunci in casa Paramount. Dopo aver mostrato il primo footage di Top Gun: Maverick e anticipato l'arrivo di un nuovo Paranormal Activity, lo studio ci fa sapere che sono ufficialmente iniziate le riprese di A Quiet Place 2.

In occasione del CineEurope di Barcellona, la Paramount ha mostrato ai presenti un video messaggio del regista e sceneggiatore John Krasisnki dal set di A Quiet Place 2.

Krasinski tornerà dietro la macchina da presa di questo sequel dopo aver già diretto il primo capitolo, nel quale ha anche vestito i panni di uno dei protagonisti. Mentre il regista non farà parte del cast di A Quiet Place 2 farà invece ritorno Emily Blunt, che sarà affiancata dalle new entry Gillian Murphy e Bryan Tyree Henry.

Come possiamo intuire dai nuovi membri del cast, il sequel non sarà incentrato solamente sulla famiglia protagonista ma vedrà anche l'introduzione di altri sopravvissuti all'invasione aliena. In una recente intervista, Tyree Henry ha confermato che A Quiet Place 2 esplorerà l'origine degli alieni che hanno annientato l'umanità e dato vita allo scenario post-apocalittico.

A Quiet Place 2 debutterà nelle sale il 20 marzo 2020 forte del grande successo al box office del primo capitolo, che a fronte di un budget di soli 17 milioni di dollari ha incassato globalmente più di 340 milioni.