Iniziate le riprese di Jurassic World 3: la pellicola sarà intitolata 'Dominion'

Dopo il cliffhanger con cui ci ha lasciati il secondo capitolo della nuova saga ispirata ai dinosauri, Colin Trevorrow è adesso alle prese con il terzo film del franchise, del quale sono appena iniziate le riprese: preparatevi, perché Jurassic World: Dominion sta arrivando

Nel 2018 fa usciva nelle sale di tutto il mondo Jurassic World: Il regno distrutto, nelle cui ultime scene abbiamo visto fuggire alcuni dinosauri dalla speciale area di contenimento in cui vivevano. Come se la cava l'umanità in questa strana e pericolosa convivenza?

Anche se l'inizio delle riprese era ormai prossimo, la data ufficiale non era stata ancora rivelata., almeno fin'ora. Le prime scene sono state girate proprio oggi e ad annunciare l'inizio dei lavori lo stesso Trevorrow, che lo fa in pompa magna: con la primissima foto dal dietro le quinte (in calce) ecco il ciak che riporta in bella mostra il titolo definitivo della pellicola.

Diretto da Trevorrow, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme ad Emily Carmichael, in Jurassic World 3 vedremo nuovamente impegnati Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson, Omar Sy e Dichen Lachman. A loro si aggiungeranno anche Scott Haze e Dichen Lachman, il cui ruolo non è stato ancora rivelato.

Solo pochi giorni fa Pratt aveva paragonato il nuovo Jurassic World ad Avenger: Endgame, mentre il primo baby dinosauro del film veniva mostrato al mondo.