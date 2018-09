Iniziate le riprese di Hobbs and Shaw: Dwayne Johnson condivide la prima foto!

Le riprese dello spin-off di Fast & Furious, Hobbs and Shaw, sono ufficialmente iniziate. Dwayne Johnson si è fatto strada nel franchise dopo l'introduzione del suo personaggio nel quinto film e la collaborazione con Dominic Toretto e il suo team. Un'ascesa che ha aumentato la rivalità stessa fra Johnson e la star della saga, Vin Diesel.

E mentre Diesel rimane il protagonista principale del filone principale, a Dwayne Johnson è stata offerta la possibilità di uno spin-off, Hobbs and Shaw, che vede Hobbs insieme a Shaw (Jason Statham).

Alla regia è stato scelto David Leitch e i due protagonisti dovranno unirsi per sconfiggere il villain di turno, interpretato da Idris Elba. Le riprese sono ufficialmente in corso, come annunciato sul profilo ufficiale di The Rock, con un'immagine che ritrae Jason Statham e David Leitch a colloquio durante una pausa.

Anche il regista aveva condiviso un'immagine sul suo account ufficiale, dove annunciava il suo entusiasmo per l'inizio della stagione NFL contemporaneamente al possibile logo di Hobbs and Shaw.

Dwayne Johnson si trova ancora Londra, impegnato con le riprese di Jungle Cruise insieme a Emily Blunt.

Voci parlano di un possibile ingresso nel cast di Vanessa Kirby, nel ruolo della sorella di Shaw. Nel frattempo potrebbero essere annunciate altre new entry nelle prossime settimane, anche durante le riprese del film.