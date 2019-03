Iniziate le riprese del Pinocchio di Garrone. Nel cast anche Gigi Proietti e Rocco Papaleo

L'ultimo aggiornamento relativo all'annunciato e attesissimo Pinocchio di Matteo Garrone risaliva allo scorso ottobre, quando lo stesso regista annunciava l'arrivo di Roberto Benigni nei panni di Geppetto, in sostituzione di Toni Servillo, precedentemente scelto per il ruolo - o almeno vociferato.

A cinque mesi di distanza e dopo una pre-produzione molto importante, alla fine è sempre Matteo Garrone ad aver annunciato in queste ultime ore l'inizio delle riprese di Pinocchio, condividendo inoltre via social una prima immagine dal set, all'intero di quella che dovrebbe poi essere la bottega del buon Geppetto. Insieme all'inizio delle riprese e alla foto, inoltre, grazie a IMDb possiamo riportarvi anche i nomi dei restanti membri del cast e i rispettivi ruoli che andranno a interpretare.



Innanzitutto, Pinocchio avrà il volto del piccolo Federico Ielapi (Quo Vado?, Don Matteo). Anche Marcello Fonte avrà un ruolo all'interno del film, ma è ancora tenuto nascosto, esattamente come quello di Luca Marinelli. Matilda De Angelis (Veloce come il vento) vestirà a quanto pare i panni magici della Fata Turchina, mentre il mitico Gigi Proietti sarà il potente burattinaio Mangiafuoco. Dulcis in fundo, la coppia formata da Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini si calerà nelle vesti del Gatto e della Volpe.



Pinocchio uscirà nel corso del 2019, a data da destinarsi.