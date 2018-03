Iniziate le riprese di Captain Marvel, sorprese nel cast: tornerà Phil Coulson al cinema

hanno annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese del prossimo cinecomic del Marvel Cinematic Universe . Ed il comunicato stampa include delle sorprese nel cast della pellicola con

In primis, annunciato il ritorno di Clark Gregg al cinema nei panni dell'Agente Phil Coulson. Il personaggio, assente sul grande schermo dal 2012, è protagonista del serial spin-off Agents of S.H.I.E.L.D.. Il film è ambientato negli anni novanta, dunque, la presenza di Coulson è essenziale.

Inoltre annunciati i ritorni di Lee Pace e Djimon Hounsou direttamente da Guardiani della Galassia. Ricordiamo che, essendo un prequel, la loro presenza è giustificata: i due torneranno ad interpretare i personaggi di Ronan L'Accusatore e di Korath.

Infine sembra chiaro che il film adatterà la famosa storyline della Guerra Kree-Skrull.

Qui di seguito il comunicato stampa della Marvel:

"Marvel Studios ha iniziato le riprese principali a Los Angeles, California, del suo nuovo film, Captain Marvel. La produzione si sta svolgendo intorno all'area di Los Angeles. La produzione si sposterà anche a Fresno, California, cosi come in Louisiana, tra cui Baton Rouge e New Orleans.

La storia segue Carol Danvers mentre diventa una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si trova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni novanta, Captain Marvel è una nuova avventura di un periodo storico ancora mai visto all'interno del Marvel Cinematic Universe.

In uscita l'8 marzo 2019 in USA, Captain Marvel dei Marvel Studios è diretto dal team di registi/sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck, i cui film includono Mississippi Grind e Half Nelson. Un team di serie A ha collaborato alla sceneggiatura, tra i quali Meg LeFauve (Inside Out, Il viaggio di Arlo), Nicole Perlman (First Man, Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, il prossimo Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (Glow), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film vede per protagonista il Premio Oscar Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), insieme a Samuel L. Jackson (Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e dove trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted), e Jude Law (Spy, The Grand Budapest Hotel). Direttamente da Guardiani della Galassia della Marvel torneranno anhe Djimon Hounsou (Blood Diamond) e Lee Pace (The Book of Henry), mentre ritornerà in un film dei Marvel Studios anche Clark Gregg nei panni dell'Agente Phil Coulson.

Kevin Feige è il produttore di Captain Marvel dei Marvel Studios. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patty Whitcher e Stan Lee sono i produttori esecutivi, con Lars Winther come co-produttore/assistente regista e David Grant come co-produttore.

Il team creativo dei registi Anna Boden e Ryan Fleck’ includono il direttore della fotografia Ben Davis (Three Billboards Outside Ebbing Missouri, Doctor Strange), lo scenografo nominato agli Oscar Andy Nicholson (Gravity, Jurassic World: Fallen Kingdom), la costumista Sanja Hays (The Fate of the Furious, Star Trek: Beyond), i montatori Elliot Graham (Steve Jobs, Molly’s Game) e Debbie Berman (Black Panther, Spider-Man: Homecoming), il due volte candidato agli Oscar supervisore degli effetti visivi Christopher Townsend (Avengers: Age of Ultron, Guardians of the Galaxy Vol. 2), lo stunt coordinator Jim Churchman (Doctor Strange, Ant-Man) e il sei volte candidato agli Oscar supervisore degli effetti visivi Dan Sudick (Avengers: Infinity War, Black Panther).".