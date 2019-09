Iniziate le riprese aggiuntive per Star Wars IX, George Lucas coinvolto come consulente

A quanto pare sarebbero iniziate le riprese aggiuntive di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, e Art Tavana, ex redattore di Playboy e del Los Angeles Weekly, ha annunciato su Twitter che George Lucas è stato coinvolto come consulente creativo.

Questo perché, come potete vedere nel post in calce all'articolo, la Disney è consapevole di quanto parte del fandom della saga abbia rigettato il precedente episodio, The Last Jedi, e vorrebbe in tutti i modi evitare che una situazione simile a quella del film di Rian Johnson capiti con quello che è stato pubblicizzato come l'ultimo capitolo della saga della famiglia Skywalker.

Scrive Tavana: "Mi è stato detto che la Disney ha iniziato le riprese aggiuntive per Star Wars. Le cose non stanno andando bene. Troppe variabili e pubblici diversi da accontentare. George Lucas come consulente creativo sembra un evento molto probabile, anche se non è chiaro quanta voce in capitolo avrà."

Ci sono molte variabili in gioco per L'Ascesa di Skywalker, che pochi giorni fa J.J. Abrams ha definito la più grande sfida della sua carriera: prima fra tutte la morte di Carrie Fisher, che ha costretto gli sceneggiatori (Abrams e il premio Oscar Chris Terrio) ad apportare diverse modifiche, ma soprattutto come specificato da Tavana la netta scissione che ha causato nel pubblico tradizionalista Episodio VIII.

Naturalmente, mancando l'ufficialità, le parole di Tavana dovrebbero essere prese con le pinze. Per futuri aggiornamenti, rimanete sintonizzati.

Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker arriverà in Italia dal prossimo 18 dicembre e, oltre a concludere la saga creata da Lucas nel 1977, preparerà il terreno per il futuro della saga, che si amplierà con due nuove trilogie attualmente in sviluppo.