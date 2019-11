Iniziano le riprese per Next Goal Wins, il nuovo film di Taika Waititi

Next Goal Wins, il progetto segreto di Taika Waititi (ormai non più segreto), è ufficialmente in fase di produzione. Ed è proprio il regista a comunicare l'inizio delle riprese.

Si chiama Next Goals Wins, ed è il lungometraggio a cui sta attualmente lavorando il regista di Thor: Ragnarok e JoJo Rabbit, Taika Waititi.

Le riprese sono già iniziate (la scorsa settimana a Honolulu, nelle Hawaii), come fa sapere Waititi, e Fox Searchlight è la compagnia che si occuperà della produzione.

"Ho appena iniziato le riprese del mio prossimo film, NEXT GOAL WINS. Attori e addetti ai lavori di questo film sono davvero incredibili, e sono entusiasta di collaborare nuovamente con gli adorabili membri di Fox Searchlight Pictures" ha dichiarato il cineasta, la cui ultima fatica, JoJo Rabbit, è stata prodotta e distribuita proprio da Fox.

La storia alla basa del film è quella del team di calcio delle Samoa, eterno perdente, e della sua missione per qualificarsi alla Coppa del Mondo del 2014 per poter finalmente dare una svolta (positiva) alla squadra.

Nel cast della pellicola scritta e diretta da Waititi anche Elisabeth Moss e il già anticipato Michael Fassbender, con quest'ultimo nel ruolo dell'allenatore olandese a cui è stato affidato il compito di aiutare il team nelle qualificazioni. Inoltre, sono stati scritturati anche Oscar Kightley, David Fane, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Beulah Koale, Uli Latukefu e Rachel House, in aggiunta a Kaimana, attore fa’afafine (termine utilizzato nella cultura samoana per indicare un terzo genere), ovvero che non si riconosce né come appartenente al genere maschile, né a quello femminile, che interpreterà il primo giocatore non-binario nella storia delle qualificazioni della FIFA World Cup, Jaiyah Saelua.