Inizialmente, Zak Penn stava provando a ridurre il ruolo di Thor in The Avengers

Quest'anno il Marvel Cinematic Universe compie 10 anni ma sono ancora tanti i retroscena che ancora non sappiamo sulla costruzione di questo universo, avvenuti nel corso di tutti questi anni.

Zak Penn, sceneggiatore di film come L'Incredibile Hulk, Elektra e X-Men - Conflitto finale, ed ora di Ready Player One, era stato ingaggiato dai Marvel Studios per lavorare allo script di The Avengers. All'epoca lo studio ancora non aveva le idee molto chiare ed era ancora 'spaventata' dalla possibilità di un possibile flop dei vari film stand-alone sui personaggi principali.

Ora in una nuova intervista, Penn svela che la Marvel era preoccupata nei confronti del personaggio di Thor. Lo sceneggiatore afferma che nelle sue intenzioni iniziali il Dio del Tuono avrebbe avuto un ruolo minore nel crossover ma poi qualcosa è cambiato improvvisamente: "Ricordo di aver visto Chris Hemsworth camminare per gli uffici della Marvel e pensare 'oh mio Dio, quel tizio è veramente Thor!'. Originariamente stavo provando a ridurre il suo ruolo nel film. Quando è stato chiaro che il personaggio avrebbe funzionato e che erano eccitati a riguardo, non ho più ridotto il suo ruolo in The Avengers.".

Alla fine Penn ha ottenuto un credit per la storia per il film del 2012, in quanto Joss Whedon ha completamente riscritto la sceneggiatura.