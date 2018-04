Inizialmente, il primo film su Ghost Rider era vietato ai minori

Il personaggio di, i cui diritti appartenevano alla Sony Pictures, è stato protagonista di ben due pellicole: la prima del 2007 e la seconda, titolata Ghost Rider - Spirito di vendetta , uscito nel 2012.

In entrambe il protagonista era Nicolas Cage, interprete del personaggio di Johnny Blaze. I due film non hanno soddisfatto le aspettative dei fan e del pubblico, e ora, a distanza di anni, Cage svela una curiosità dalla prima pellicola: "Ghost Rider è un film che doveva uscire con il rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.]. David Goyer aveva scritto un copione brillante che volevo fare insieme a lui ma non ce l'hanno permesso. Ma quella è una pellicola che andrebbe fatta, non con me ovviamente, dovrebbe essere vietata ai minori. Deadpool è vietato ai minori ed è andato benissimo. Ghost Rider era stato sviluppato per essere un film di supereroi vietato ai minori e spaventoso, ma poi non ce l'hanno fatto fare".

Ora i diritti sono tornati ai Marvel Studios che ha re-introdotto il personaggio all'interno dello show Agents of S.H.I.E.L.D.. "Quando abbiamo girato il primo Ghost Rider, la Marvel non era ancora quella che è oggi" continua l'attore "Adesso sì, e sanno esattamente dove procedere e cosa fare, e funziona tutto cosi bene.".