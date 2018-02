Inizialmente Black Panther era un film di origini: lo svela Nate Moore

continua le sue interviste ai realizzatori di Black Panther , il cinecomic dei, che sta sbancando i botteghini ed è acclamato da pubblico e da stampa.

In questa nuova intervista, il produttore esecutivo Nate Moore svela, che almeno nei piani iniziali della Marvel, Black Panther era un film di origini. Stiamo parlando di anni fa, prima del suo ingresso in Captain America: Civil War e dell'ingaggio di Ryan Coogler; Moore stava sviluppando con il co-sceneggiatore Joe Robert Cole un ipotetico film stand-alone sul personaggio e le intenzioni dello studio erano quelle di volere una pellicola di origini a tutti gli effetti.

"Ho lavorato a Pantera Nera sin da quando sono entrato alla Marvel. Quindi sto sviluppando un film stand-alone su di lui dal 2010 insieme ad uno sceneggiatore molto talentuoso, Joe" spiega Moore ad Empire "Ma presto ci siamo ritrovati a sviluppare un film di origini classico e intrappolati nelle strutture di una pellicola sulle origini di un supereroe che non lo rendeva eccitante quanto avremmo voluto. Lo abbiamo messo da parte per un po' ed è stato finché non abbiamo realizzato Civil War che abbiamo trovato un modo migliore per introdurre Pantera Nera al grande pubblico. Non solo aveva senso all'interno di quel film ma era anche un trampolino di lancio per il personaggio, e ci avrebbe permesso di fare una pellicola stand-alone successivamente, raccontando una storia cool contro la solita storia di origini".