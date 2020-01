Inizia il countdown per Black Widow: avvistata Natasha Romanoff nei cinema!

Non c'è che dire, i Marvel Studios sanno come promuovere un film e come farlo nel migliore dei modi: a soli 100 giorni dall'uscita di Black Widow Natasha Romanoff arriva in città, ma non ce l'aspettavamo così!

Nei cinema statunitensi iniziano ad apparire i primi poster promozionali di Black Widow e, ma stavolta gli Studios dei supereroi di sono decisamente superati: con una mozzafgiato grafica in 3D e una presenza che riempirebbe persino le hall dei cinema più grandi, ecco Natasha Romanoff in tutta la sua letale bellezza.

I nuovi cartonati con protagonista Scarlett Johansson sono appena stati pubblicati dalla Marvel su Reddit e alle spalle della spia sovietica campeggia il suo iconico logo retroilluminato, mentre l'eroina si mostra con la sua tuta nera da combattimento.

Vedremo cartonati simili anche per Alexei/ Red Guardian (David Harbour), Yelena (Florence Pugh) e Melina (Rachel Weisz)? È presto per dirlo, ma, soprattutto, arriveranno anche in Italia? Noi incrociamo le dita (anche quelle delle action figure).

Intanto, a proposito di merchandise, la run con protagonisti Red Guardian e Yelena entrerà presto in produzione, mentre c'è chi spera di indovinare le ragioni che hanno spinto la Romanoff ad unirsi allo S.H.I.E.L.D..