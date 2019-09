Ingrid Bisu di The Nun si unisce al cast di Malignant di James Wan

La co-sceneggiatrice e produttrice esecutiva dell'annunciato e atteso Malignat di James Wan (Aquaman, The Conjuring), Ingrid Bisu (The Nun), si è ufficialmente unita al cast dell'interessante e misterioso horror del regista di Insidious, in un ruolo misterioso sui cui non si hanno dettagli.

Wan aveva già anticipato che il suo nuovo film sarebbe stato un horror e non il sequel di Aquaman, per il quale è ancora in pole per la regia e che non uscirà nelle sale prima del 2022. Nonostante i dettagli sulla trama siano ancora top secret, sembra che con Malignant Wan abbia tutta l'intenzione di scolpire un nuovo mondo fittizio, allo stesso modo di quanto fatto con la saga di The Conjuring.

In precedenza il regista aveva dichiarato: "Mi piace lavorare con le persone che ho conosciuto durante gli anni, per questo sono tornato a dirigere Insidious 2, sono in un periodo in cui non so ancora cosa fare nel mio futuro, perché con Aquaman ho raggiunto vari obiettivi: volevo fare un altro action dopo Fast & Furious, volevo realizzare un film dove si esplorassero nuovi mondi, volevo fare un cinecomic e Aquaman ha unito tutti questi obiettivi in un colpo solo. Adesso sono in una situazione in cui mi piacerebbe tornare a fare un film più piccolo e più intimo".

Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per Malignant, ma dovrebbe arrivare nelle sale entro il 2020.