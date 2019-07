L'ingresso di Blade nell'MCU è il preludio alla minaccia dei vampiri per gli Avengers?

Dopo l'annuncio di Mahershala Ali come protagonista del reboot di Blade per il Marvel Cinematic Universe, i fan hanno già ipotizzato che potrebbero essere i vampiri la prossima minaccia per gli Avengers. E quest'ipotesi nasce anche dal programma della Fase 4 annunciato dai Marvel Studios all'ultimo San Diego Comic-Con.

Il Marvel Cinematic Universe sembra proprio che s'immergerà più in profondità nella magia e nel misticismo nella prossima fase. Ma alla fine del panel è arrivata la notizia di Mahershala Ali come nuovo protagonista del reboot di Blade per il franchise e molte domande sono nate proprio in seguito a questa notizia.

I vampiri avranno un ruolo importante nel Marvel Cinematic Universe e potrebbero diventare davvero i villain principali per gli Avengers?



Considerando la meticolosa programmazione dei Marvel Studios, l'introduzione di Blade nel Marvel Cinematic Universe potrebbe davvero essere il preludio ad una novità importante in tal senso, con la possibilità, inoltre, dell'aggiunta di Blade agli Avengers.

Inoltre nei fumetti, nel periodo in cui Blade si è unito agli Avengers, è cominciata una battaglia proprio con i vampiri.

Per gli Avengers sarebbe una minaccia diversa da quelle intergalattiche che si sono concretizzate sinora nel franchise.

Il casting di Mahershala Ali è stato elogiato anche dallo showrunner di Luke Cage, dopo le perplessità dei fan riguardo alla presenza precedente di Ali nel ruolo di Cottonmouth. Blade sarà nella Fase 5 del franchise.