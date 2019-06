L'inganno perfetto: Helen Mirren e Ian McKellen nel trailer italiano del thriller

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano de L'inganno perfetto, adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Searle con protagonisti il Premio Oscar Helen Mirren e il due volte candidato all'Oscar Ian McKellen.

Scritta da Jeffrey Hatcher e diretta e prodotta da Bill Condon, già coppia all'opera in Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto sempre con McKellen protagonista, la pellicola è basata sul romanzo The Good Liar (che è anche il titolo originale del film) di Searle, e nel cast troviamo anche Russell Tovey (“Quantico”) e Jim Carter (“Downton Abbey”).

Greg Yolen affianca Condon come produttore. I produttori esecutivi sono Richard Brener, Andrea Johnston, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Anjay Nagpal, Jack Morrissey e Nick O’Hagan. Nella squadra dietro le quinte, il direttore della fotografia Tobias Schliessler (“La bella e la bestia”, “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”) e lo scenografo John Stevenson (candidato BAFTA, “Burton and Taylor”), al montaggio Virginia Katz (“La bella e la bestia,” “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”) e per i costumi Keith Madden (miniserie “Patrick Melrose”, “Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto”). La musica è del compositore candidato a due premi Oscar, Carter Burwell (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, “Carol”).

Le riprese de L'inganno perfetto si sono svolte tra Londra e Berlino, mentre l'uscita nelle sale italiane è stata fissata dalla Warner per il 5 dicembre 2019. Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale del film. Si tratta del ritorno alla regia di Condon a due anni dal successo di La bella e la bestia, il remake in live-action Disney con Emma Watson e Dan Stevens.

Sinossi: Il genio della truffa Roy Courtnay (McKellen) non riesce a credere alla propria fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish (Mirren). Mentre Betty gli apre le porte di casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che sarebbe dovuta essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo – il più infido della sua vita.