L'Inganno, il film di Sofia Coppola conserva un importante record a Cannes

Sofia Coppola è, probabilmente, uno dei volti femminili più autorevoli del cinema contemporaneo. Con L'Inganno, la regista è riuscita in una delle imprese più difficili della sua carriera, buttando giù barriere di genere erte decenni fa riguardo la rappresentazione femminile al cinema.

La Coppola, infatti, vinse la miglior regia al Festival di Cannes nel 2017 dopo ben 50 anni dalla prima vincitrice. La regista si è sempre contraddistinta per esser stata capace di far sentire la propria voce in un mondo come quello della regia prevalentemente maschilista. Solo negli ultimi anni Cannes si è aperto maggiormente alle donne e a vincitrici femminili. In tre anni sono state addirittura due a conquistare la Palma d'oro rispettivamente per Titane e Anatomy of a Fall.

Protagonista del film della Coppola del 2017 è Kristen Dunst che con l'Inganno ha aggiunto un altro tassello alla sua già importantissima carriera. La pellicola tutta al femminile, racconta una storia tratta da un romanzo di un soldato che, durante la guerra civile americana, viene ferito e condotto in un collegio nel quale viene curato. L'uomo, dopo aver conquistato la direttrice e parte delle donne presenti nel collegio, comincerà ad approfittarne.

