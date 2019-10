Quanta influenza ha avuto James Cameron su Terminator: Destino Oscuro?

Dopo tre sequel che non sono riusciti a replicare lo straordinario successo di Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, sia sul fronte degli incassi che per quanto riguarda la critica, James Cameron è tornato nella saga in veste di produttore per sviluppare una nuova trilogia sequel dei suoi due leggendari capitoli.

Impegnato com'era per le riprese di Avatar 2 e 3, il regista di Titanic non è riuscito a passare troppo tempo sul set di Tim Miller, ma secondo Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger - altri ritorni d'eccezione - Cameron ha comunque avuto un grande impatto su Terminator: Destino Oscuro.

"Ovviamente lui è il motore che sta dietro al franchise, lo so da sempre, e non volevo tornare senza James" ha detto l'interprete di Sarah Connor a CinemaBlend. "Ha una mente straordinaria, e un senso straordinario. Abbiamo lottato ancora con la sceneggiatura, tutti noi, perché è un modo complesso, e anche se il film aveva già una forma nessuno di noi sapeva davvero chi sarebbe stata Sarah Connor in quella storia. Molte discussioni: è un'alcolista disperata come Rooster Gogburn in True Grit? Cos'ha fatto in 28 anni? È andata via e ha provato a vivere una vita normale? È diventata un'insegnante? C'erano infinite possibilità, e abbiamo iniziato a metterle giù lentamente e attentamente."

Come confermato anche da Schwarzenegger, l'influenza di Cameron è andata molto oltre il semplice ruolo di produttore: "Senza di lui non avremmo neanche iniziato. E così ha assunto degli sceneggiatori che hanno lavorato con lui mentre stava preparando e girando Avatar, e tutto il resto. Penso che abbia svolto un lavoro straordinario, ed era sempre a capo della situazione. Ha fatto anche parte del processo di casting. È stato lui ha chiamare Linda per farla tornare e tutte le altre cose. Perciò credo che abbia avuto un'influenza enorme sul progetto."

Il film debutta nelle sale italiane oggi, 31 ottobre. Per saperne di più leggete la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro.