Infinity War: un video sui VFX del film mostra le sequenze di una battaglia

Un nuovo video sui VFX di Avengers: Infinity War, rilasciato dalla società che si occupa di effetti visivi Cinesite, ci mostra alcune sequenze interessanti di una delle battaglie chiave del più grande successo del Marvel Cinematic Universe. Il video che vi mostriamo in calce alla news vi accompagna passo dopo passo rivelando il complicato processo.

Le sequenze vengono scarnificate per mostrare allo spettatore tutti i complicati procedimenti che portano alla realizzazione di scene di questo tipo.

Il materiale extra della 4K Cinematic Universe Edition propone l'accesso al backstage, e presenta alcuni momenti memorabili, come il primo incontro fra i personaggi. Gag, video in esclusiva e tanto altro materiale che racconta anche Thanos, uno dei villain più interessanti degli ultimi anni.

La battaglia la cui lavorazione viene raccontata nel video è quella sulla nave di Ebony Maw.

Avengers: Infinity War è diretto da Anthony e Joe Russo, scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, con Kevin Feige che ha prodotto il film insieme a Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn e Stan Lee come produttori esecutivi.

Il ricco cast di Avengers: Infinity War comprende Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman e Josh Brolin. Nella primavera 2019 arriverà nelle sale Avengers 4, capitolo conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.