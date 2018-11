Infinity War: Thor avrebbe dovuto usare un fucile al posto dello Stormbreaker?

La distruzione del potente martello Mjolnir ad opera della dea della morte Hela nel corso delle vicende di Thor: Ragnarok avevano dato il via alla nascita di diverse ipotesi per la sostituzione dell’arma utilizzata da Thor. Ebbene, grazie ad un concept art di Avengers: Infinity War, possiamo vedere il dio del tuono impugnare un banale fucile.

Direttamente dal libro Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie, dedicato al making of del lungometraggio diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, siamo in grado di mostrarvi un nuovo concept art in cui il figlio di Odino viene immaginato e rappresentato in diverse opzioni e tra queste anche in uno stile tattico, al punto da non essere da meno a qualunque altro protagonista di un comune film d’azione. È bene precisare, tuttavia, che questo genere di lavori sono più che ordinari quando si ha a che fare con una produzione come quella di Avengers: Infinity War, pertanto non deve sorprendere che il personaggio interpretato da Chris Hemsworth sia stato pensato in diversi outfit e con molteplici armi.

Certo, andando a spulciare le pagine del libro si può notare come l’arma da fuoco sia stata disegnata più volte, anche quando Thor è con il suo consueto outfit asgardiano. Non è davvero chiaro quanto peso sia stato dato a questo particolare dal team creativo della pellicola, se mai si sia realmente pensato a scambiare la potente ascia dello Stormbreaker per un fucile altrettanto imponente. Potrete trovare la foto dei concept art in calce alla notizia.

A quanti di voi sarebbe piaciuta un’altra arma per il dio del tuono? Ditecelo nei commenti!

In Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da problemi troppo imponenti per essere gestiti da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War ad oggi è il cinecomic di casa Marvel che ha incassato di più in tutto il mondo, arrivando a totalizzare ben 2 miliardi e 46 milioni di dollari, posizionandosi così in quarta posizione nella classifica dei film di maggiore incasso al botteghino. L'uscita del sequel, per il momento ancora senza nome, è prevista per maggio 2019.