Infinity War: le star dei Guardiani della Galassia non sapevano la differenza tra i Groot

Qualche mese fa il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha svelato su Twitter una particolarità del personaggio di Groot per Avengers: Infinity War. Groot, la cui voce in originale è di Vin Diesel, sarà presente fra i personaggi di Avengers: Infinity War, pellicola diretta dai fratelli Russo, in uscita il 25 aprile.

Gunn spiegò in un tweet che il Groot originale è morto nel primo film e contrariamente a quanto ipotizzato da più parti, Baby Groot non è una reincarnazione del primo Groot ma una sorta di figlio. In una recente intervista con FOX 5 DC, Dave Bautista (Drax il Distruttore) ha rivelato che lui e il resto del cast non erano stati messi al corrente di questa cosa:"Non ero a conoscenza, pensavo fosse lo stesso Groot" ha affermato Bautista prima di ammettere di averlo saputo da Twitter.

Sull'argomento è intervenuto anche Chris Pratt (Star-Lord), che ha dato una spiegazione articolata della situazione, affermando che il Groot originale vive in Baby Groot:"Io sono un padre, potrei andarmene un giorno ma la mia carne vivrà ancora. Vivrà attraverso mio figlio. Certo, condivido i geni con la mamma di mio figlio ma Groot è un essere asessuale". Una reincarnazione? Sostiene Zoe Saldana (Gamora). Per Chris Pratt non è così semplice il discorso:"Come un melo lascia cadere un seme e cresce tecnicamente un altro albero di mele, si tratta comunque del primo albero di mele perché è cresciuto da quel melo e continua a crescere ma la sua vita si è definita dal momento in cui è diventata una piantina al momento in cui viene abbattuto".

Una spiegazione articolata ma sensata quella di Chris Pratt? I Guardiani della Galassia torneranno insieme agli Avengers in Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo.